В Киеве отключили отопление в почти полтысячи домов

Офис Нафтогаза в центре Киева уже без отопления

Компания Киевэнерго уже отключила отопление в почти 500 домах, в том числе и офис НАК Нафтогаз Украины по ул. Хмельницкого, 6.

Об этом теплоснабжающее предприятие сообщило во вторник, 3 апреля.

В Киевэнерго напомнили, что юридические лица, ЖСК и ОСМД могут самостоятельно подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время.

Массовое же отключение столичных домов от централизованного отопления Киевэнерго начнет после распоряжения городской администрации.

Действующие нормативы предусматривают, что основанием для этого является средняя температура воздуха выше + 8 ° С в течение трех суток подряд.

Напоминается, что сначала поставки тепла прекращаются в административных зданиях, затем - в жилых домах, детсадах, школах и больницах. Остановка системы централизованного отопления продолжается несколько дней.

Напомним, Нафтогаз Украины днем ранее обратилась к Киевэнерго с просьбой выключить у себя отопления, продолжая инициативу #прикрути.

В то же время 3 апреля Львов также планировал выключить отопление.