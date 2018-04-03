В Киеве отключили отопление в почти полтысячи домов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Офис Нафтогаза в центре Киева уже без отопления
Фото: www.naftogaz.com

Офис Нафтогаза в центре Киева уже без отопления

Компания Киевэнерго уже отключила отопление в почти 500 домах, в том числе и офис НАК Нафтогаз Украины по ул. Хмельницкого, 6.

Об этом теплоснабжающее предприятие сообщило во вторник, 3 апреля.

В Киевэнерго напомнили, что юридические лица, ЖСК и ОСМД могут самостоятельно подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время.
Массовое же отключение столичных домов от централизованного отопления Киевэнерго начнет после распоряжения городской администрации.

Действующие нормативы предусматривают, что основанием для этого является средняя температура воздуха выше + 8 ° С в течение трех суток подряд.

Напоминается, что сначала поставки тепла прекращаются в административных зданиях, затем - в жилых домах, детсадах, школах и больницах. Остановка системы централизованного отопления продолжается несколько дней.

Напомним, Нафтогаз Украины днем ранее обратилась к Киевэнерго с просьбой выключить у себя отопления, продолжая инициативу #прикрути.

В то же время 3 апреля Львов также планировал выключить отопление.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове