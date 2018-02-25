В Киеве осквернили монумент на могиле Леси Украинки в день ее рождения

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Таким был монумент до повреждения
Фото: Михайло Сидоржевський / Facebook

Таким был монумент до повреждения

В Киеве вандалы осквернили памятник на могиле поэтессы Леси Украины: с монумента украли бронзовые гирлянды.

Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский на своей странице в Facebook.

"25 февраля - день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", - написал Сидоржевский.

Расследованием инцидента уже занимается полиция. Восстановить памятник поручено Министерству культуры.

Ранее сообщалось, что на Сумщине неизвестные осквернили памятник жертвам Голодомора.

 

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