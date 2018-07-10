В Киеве оштрафовали предпринимателя за продажу российских книг

За незаконную продажу книг мужчина заплатил штраф в 37 тысяч гривен

В Киеве оштрафовали предпринимателя, который продал российскую литературу без разрешительных документов.

Как сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио, книги были изъяты из продажи, а владельцу торговой точки пришлось заплатить штраф в 37 230 грн.

В случае повторного нарушения действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186 150 грн.

Напомним, в апреле 2017 года Кабинет министров утвердил порядок изъятия из обращения издательской продукции, произведенной на территории России и временно оккупированной территории Украины, и которая распространяются без соответствующего разрешения.

По состоянию на май в списке запрещенной в Украине российской литературы находятся 172 книги 35 издательств из-за пропаганды насилия и разжигания межэтнической, расовой и религиозной вражды.