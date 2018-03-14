В Киеве ощутимо похолодает, в выходные выпадет снег

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Зима временно вернется в Киев

Зима временно вернется в Киев

В ближайшие дни в Киеве похолодает, а в выходные выпадет снег.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, к вечеру среды, 14 марта, в столице ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с, температура днем ​​3-5º тепла. 

15 марта синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0-2° тепла, днем ​​3-5° тепла.

16 марта день пройдет без существенных осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем ​​0-2° тепла, ветер западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. 

В выходные, 17-18 марта, в Киеве выпадет снег. В субботу температура воздуха снизится до 2° мороза, а в воскресенье - до 6° мороза.

В последние дни февраля-первые дни марта ряд городов Украины накрыли снегопады и метели.

 

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове