В Киеве ощутимо похолодает, в выходные выпадет снег

В ближайшие дни в Киеве похолодает, а в выходные выпадет снег.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, к вечеру среды, 14 марта, в столице ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с, температура днем ​​3-5º тепла.

15 марта синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0-2° тепла, днем ​​3-5° тепла.

16 марта день пройдет без существенных осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем ​​0-2° тепла, ветер западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

В выходные, 17-18 марта, в Киеве выпадет снег. В субботу температура воздуха снизится до 2° мороза, а в воскресенье - до 6° мороза.

В последние дни февраля-первые дни марта ряд городов Украины накрыли снегопады и метели.