В Киеве организаторы фейкового обменника отстреливались от полиции

Мошенники забирают деньги и убегают через окно

В Шевченковском районе Киева валютные мошенники отстреливались при попытке побега через окно и применили оружие в сторону полицейских.

Оперативники поехали на отработку вызова о фальшивом обменнике. Заведение, внешне похожее на пункт обмена валют, располагалось по улице Татарской. Как сообщили в полиции, правоохранители устроили там засаду.

К мошенникам пришел клиент, и после передачи 10 тысяч долларов они попытались сбежать через окно.

Во время побега один из правонарушителей применил оружие в сторону полицейских. Однако правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

В результате стрельбы никто не пострадал.

С места полиция изъяла два пистолета. Сейчас по этому адресу работает следственно-оперативная группа.

Следователи начали два уголовных производства по ч.4 ст.186 (грабеж) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.