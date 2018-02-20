В Киеве определили победителя проекта Мемориала Героев Небесной Сотни

Конкурсная комиссия определила победителя проекта будущего Мемориала Героев Небесной Сотни, который построят в центре Киева.
Как сообщил глава конкурсной комиссии Матиас Зауэрбрух, проект победитель был разработан во Львове двумя архитекторами - Ириной Волынец и Марией Поцык, пишет Интерфакс-Украина.
"Жюри единогласно согласилось с позицией, что он является самым подходящим проектом", - сказал он во время презентации, где также принял участие и украинский президента Петр Порошенко.
Проект предусматривает, что Аллею Героев Небесной Сотни разделят на несколько частей. На самой аллее, на холмах и в парках будут находиться символические монументы.
"Очень символически, что победил украинский проект", - прокомментировал результаты конкурса Порошенко
С 22 февраля оригиналы конкурсных проектов будут представлены в Доме архитекторов. Выставка продлится до 22 марта.
До подведения итогов конкурса проекты были представлены анонимно согласно международным правилам проведения архитектурных конкурсов. Каждый проект включал два планшета с чертежами и визуализацией, фотографии архитектурного макета или скульптурной модели, фотографии коллажа материалов, предлагаемых для использования, и пояснительную записку.
С 15 февраля провели общественное обсуждение конкурсных проектов.
Ранее сообщалось, что на публичной презентации предложено девять проектов, они представлены анонимно. Всего на конкурс поступило более 60 заявок из 12 стран мира, в том числе и Украины.
Комментарии
Правила комментирования