В Киеве около 40 человек попытались захватить отель: двое сотрудников пострадали Сегодня, 15:23 2286 Цей матеріал також доступний українською полиция Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство полиция

В четверг, 23 мая, в Киеве группа лиц попыталась захватить территорию отеля, расположенного на улице Стеценко, двое сотрудников получили телесные повреждения.

В столичной полиции сообщили, что около 40 человек в балаклавах и шлемах ворвалась на территорию гостиничного комплекса. По предварительным данным, их якобы сопровождал новый владелец помещения.

При попытке рейдерского захвата злоумышленники ограничили вход и выход из отеля, травмировали двух охранников и повредили имущество, в том числе пытались испортить записи с камер видеонаблюдения.

В отделение полиции доставили 10 участников события, остальным удалось скрыться. Семь из них задержали. Все задержанные — представители частной охранной фирмы, ранее судимые за совершение различных преступлений.

Полиция предварительно квалифицировала произошедшее как хулиганство. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.