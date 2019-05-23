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В Киеве около 40 человек попытались захватить отель: двое сотрудников пострадали

Сегодня, 15:23
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В Киеве около 40 человек попытались захватить отель: двое сотрудников пострадали - фото

полиция

Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство

В четверг, 23 мая, в Киеве группа лиц попыталась захватить территорию отеля, расположенного на улице Стеценко, двое сотрудников получили телесные повреждения.

В столичной полиции сообщили, что около 40 человек в балаклавах и шлемах ворвалась на территорию гостиничного комплекса. По предварительным данным, их якобы сопровождал новый владелец помещения.

При попытке рейдерского захвата злоумышленники ограничили вход и выход из отеля, травмировали двух охранников и повредили имущество, в том числе пытались испортить записи с камер видеонаблюдения.

В отделение полиции доставили 10 участников события, остальным удалось скрыться. Семь из них задержали. Все задержанные — представители частной охранной фирмы, ранее судимые за совершение различных преступлений.

Полиция предварительно квалифицировала произошедшее как хулиганство. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Теги:   Рейдерский захват Киев

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