В Киеве около 40 человек попытались захватить отель: двое сотрудников пострадали
В четверг, 23 мая, в Киеве группа лиц попыталась захватить территорию отеля, расположенного на улице Стеценко, двое сотрудников получили телесные повреждения.
В столичной полиции сообщили, что около 40 человек в балаклавах и шлемах ворвалась на территорию гостиничного комплекса. По предварительным данным, их якобы сопровождал новый владелец помещения.
При попытке рейдерского захвата злоумышленники ограничили вход и выход из отеля, травмировали двух охранников и повредили имущество, в том числе пытались испортить записи с камер видеонаблюдения.
В отделение полиции доставили 10 участников события, остальным удалось скрыться. Семь из них задержали. Все задержанные — представители частной охранной фирмы, ранее судимые за совершение различных преступлений.
Полиция предварительно квалифицировала произошедшее как хулиганство. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.