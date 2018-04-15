В Киеве около 20 человек залезли на Арку Дружбы народов - фото

В воскресенье, 15 апреля, сразу несколько любителей острых ощущений залезли на Арку Дружбы народов в Киеве.

Как сообщает Информатор, свой подъем экстремалы начали в 4:00, и уже спустя два часа около 20 человек любовались видами с 35-метровой высоты.

"Идея покорить арку и встретить на ней рассвет родилась внезапно, и мы, не задумываясь, ее воплотили в жизнь", - рассказал один из участников акции.

В то же время экстремалы не раскрыли, как именно им удалось залезть на арку, отметив лишь, что это довольно опасно и незаконно.

Ранее сообщалось, что руферы залезли на крышу НСК Олимпийский в Киеве.