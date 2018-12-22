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В Киеве охранники избили посетителей магазина - видео

Сегодня, 11:57
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По словам очевидцев, охранники вели себя крайне агрессивно

Скриншот с видео Киев Оперативный

В одном из столичных магазинов охранники жестоко избили двух посетителей.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook, опубликовав соответствующее видео, снятое одним из очевидцев.

"В магазине Фора, который находится на остановке трамвая Полевая, два молодых человека не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. По приезду, работники этого агентства вели себя крайне агрессивно, а затем просто налетели на парней и начали избивать", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, когда охрана вывела потерпевших на улицу, то продолжила избивать их и там.

При этом сотрудники охранных фирм не имеют полномочий применять силу к гражданам, а в случае каких-то нарушений обязаны вызвать полицию.

В правоохранительных органах ситуацию пока никак не комментировали.

Теги:   Охрана Драка Магазин Киев

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