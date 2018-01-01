В Киев ограничили въезд грузовиков Сегодня, 18:28 60 Цей матеріал також доступний українською Столичные власти ввели запрет на проезд грузовиков

Вечером в среду, 12 декабря, в Киеве в связи со снегопадом ввели ограничения на въезд грузового транспорта.

"Ограничение введено в 16:00 перед вечерней часом пик, чтобы обеспечить надлежащую уборку города от снега и передвижения транспорта по дорогам столицы", - заявили в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. Ожидается, что снегопад продлится ночью и днем 13 декабря.

Власти города также призвали киевлян отказаться от поездок на собственном транспорте и не парковать авто на обочинах дорог.

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