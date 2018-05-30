В Киеве ограничат движение транспорта по центральным улицам из-за Пробега под каштанами

Пробег под каштанами проходит с 1993 года

В воскресенье, 3 июня, на центральных улицах Киева ограничат движение всех видов транспорта из-за Пробега под каштанами.

Ограничения будут действовать с 08:00 до 15:00 по маршруту пробега: Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Майдан Незалежности и в обратном направлении.

Кроме того, для монтажа и демонтажа сценических конструкций с 9:00 2 июня и до 15:00 3 июня ограничат движение на Михайловской площади и с 21:00 2 июня и до 15:00 3 июня - на Владимирском проезде.

В маршруты наземного транспорта, который проходит через указанные улицы, внесут изменения.

Отмечается, что в 26-м благотворительном забеге Пробег под каштанами примет участие более 10 тысяч человек. Средства, собранные в рамках проекта, будут направлены на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Напомним, в 2017 году команда НВ присоединилась к 25-му Пробегу под каштанами.

Пробег под каштанами – самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Происходит ежегодно, начиная с 1993 года.