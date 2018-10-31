В Киеве ограничат движение транспорта из-за визита Меркель

Движение по Крещатику будет ограничено

В четверг, 1 ноября, в Киеве ограничат движение транспорта из-за визита канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

По предварительным данным, с 11:00 до 20:00 возможные временные ограничения дорожного движения на проспекте Николая Бажана, Набережном шоссе, Парковой дороге, Владимирском спуске, Европейской площади, улицах Михаила Грушевского, Шелковичной, Институтской, Крещатик, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской.

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Напомним, что 1 ноября Киев посетит канцлер Германии Ангела Меркель с официальным визитом. Глава немецкого правительства проведет переговоры с президентом Петром Порошенко. Важное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе.

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