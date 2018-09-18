18 сентября 2018, вторник

В Киеве ограбили известную телеведущую, из машины вытащили личные вещи и записи программ

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Машину телеведущей ограбили за минуту
Фото: Янина Соколова via Facebook

Машину телеведущей ограбили за минуту

Вечером в понедельник, 17 сентября, в Киеве ограбили журналистку и телеведущую 5 канала Янину Соколову.

По ее словам, грабители залезли в ее машину на улице Круглоуниверситетской возле гимназии Консул. 

"В течение минуты они открыли машину, обчистили ее и скрылись", – уточнила Соколова.

Телеведущая сообщила, что среди похищенного – паспорт и другие личные документы. Также неизвестные украли видеоматериалы проектов Рандеву и Кино с Яниной Соколовой.

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