В Киеве ограбили известную телеведущую, из машины вытащили личные вещи и записи программ

Вечером в понедельник, 17 сентября, в Киеве ограбили журналистку и телеведущую 5 канала Янину Соколову.
По ее словам, грабители залезли в ее машину на улице Круглоуниверситетской возле гимназии Консул.
"В течение минуты они открыли машину, обчистили ее и скрылись", – уточнила Соколова.
Телеведущая сообщила, что среди похищенного – паспорт и другие личные документы. Также неизвестные украли видеоматериалы проектов Рандеву и Кино с Яниной Соколовой.
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