В Киеве ограбили главу следственного управления ГПУ Горбатюка и его коллег

У Горбатюка исчезли личные вещи и деньги

В Киеве ограбили начальника следственного управления Генпрокуратуры Сергея Горбатюка и его коллег.

Об этом рассказал сам Горбатюк, пишет УП.

По его словам, он с коллегами поехали играть в футбол в столичном парке Муромец на территории XPark.

"Мы оставили вещи в раздевалке и их украли ... У меня лично забрали 700 грн", - уточнил он.

У одного из коллег Горбатюка тоже исчезли деньги, другой лишился телефона.

Сотрудники ГПУ написали заявление об ограблении в полицию.

Горбатюк назвал инцидент "банальной кражей".