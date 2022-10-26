«Душили до потери сознания». В Киеве ограбили мать пограничника, который находится в плену
Один из задержанных (Фото:Киевская городская прокуратура / Facebook)
Столичные правоохранители задержали двух мужчин, которые душили и ограбили мать военнопленного.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Накануне в 13:50 в дежурную часть поступило сообщение от женщины 1959 г. р. о том, что в хостеле на территории Дарницкого района Киева, где она работает администратором, неизвестный мужчина схватил ее за горло и начал душить до потери сознания.
Придя в себя, потерпевшая обнаружила похищение 380 тысяч гривен, которые она хранила при себе.
Как выяснилось, сын потерпевшей, пограничник,
Правоохранители установили и задержали двух мужчин 1997 г. р. и 1975 г. р. которые жили в этом же хостеле. При осмотре в ванной комнате были найдены средства потерпевшей.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
За совершенное мужчинам грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.