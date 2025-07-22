В Киеве и части регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
В столице Украины и ряде регионов страны объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российской атаки баллистиков (Фото: Армия Информ)
В Киеве и ряде областей Украины 22 июля объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения, сообщили в КГВА.
В 17:22 в КМВА и Киевской ОВА объявили об отбое воздушной тревоги. Однако при этом в Черниговской и Сумской областях она еще продолжается — из-за вражеских БПЛА.
«Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — заявили чиновники.
Как сообщили представители Воздушных сил ВСУ, тревогу объявили из-за угрозы применения российскими оккупантами баллистического вооружения с северо-востока.
По состоянию на 17:10 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:
Новость дополняется.