В Киеве и части регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

22 июля, 17:06
В столице Украины и ряде регионов страны объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российской атаки баллистиков (Фото: Армия Информ)

В Киеве и ряде областей Украины 22 июля объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения, сообщили в КГВА.

В 17:22 в КМВА и Киевской ОВА объявили об отбое воздушной тревоги. Однако при этом в Черниговской и Сумской областях она еще продолжается — из-за вражеских БПЛА.

«Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — заявили чиновники.

Как сообщили представители Воздушных сил ВСУ, тревогу объявили из-за угрозы применения российскими оккупантами баллистического вооружения с северо-востока.

По состоянию на 17:10 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

https://alerts.in.ua/
Фото: https://alerts.in.ua/


Новость дополняется.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Воздушная тревога Баллистические ракеты Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Поделиться:

