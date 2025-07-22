В Киеве и части регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей Украины 22 июля объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения, сообщили в КГВА.

В 17:22 в КМВА и Киевской ОВА объявили об отбое воздушной тревоги. Однако при этом в Черниговской и Сумской областях она еще продолжается — из-за вражеских БПЛА.

«Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — заявили чиновники.

Как сообщили представители Воздушных сил ВСУ, тревогу объявили из-за угрозы применения российскими оккупантами баллистического вооружения с северо-востока.



По состоянию на 17:10 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

Фото: https://alerts.in.ua/



Новость дополняется.