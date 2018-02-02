В Киеве обстреляли микроавтобусы возле центрального автовокзала - СМИ

В Голосеевском районе Киева 2 февраля неизвестные расстреляли пустые микроавтобусы, о пострадавших информация не поступала, информирует сообщество Dtp.kiev.ua.
Предположительно причиной обстрела стал конфликт перевозчиков.
Судя по фотографиям, речь идет о загородных маршрутках.
Обстрел микроавтобусов произошел во дворе на пр. Науки возле центрального автовокзала.
Пользователь Ольга Новицкая добавила, что была очевидцем нападения. По ее словам, нападение совершили четыре человека с битами.
Ранее НВ сообщало, что возле Святошинского суда в Киеве произошла стрельба, трое раненых.
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