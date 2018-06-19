В Киеве обнаружили излишки вредных примесей в воздухе

Неблагоприятные метеоусловия продержатся как минимум до 22 июня

Наблюдатели Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского предупредили о метеорологических условиях, из-за которых в Киеве до 22 июня сохранится загрязненный диоксидом азота и формальдегидом воздух.

Такую информацию со ссылкой на Украинский гидрометцентр распространила 19 июня пресс-служба городской администрации.

В столице с 18 июня наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

"По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах площадей Бессарабской и Демеевской; проспектов Оболонского и Победы; улиц Довженко, Попудренко", - говорится в сообщении.

Также в воздухе обнаружили излишки формальдегида. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской, Демеевской; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Каунасской.

"Такие метеорологические условия (антициклональний характер погоды, ночная приземная инверсия, слабый ветер в приземном слое и высокая температура воздуха), по прогнозу Украинского гидрометцентра, установятся в Киеве до 22 июня", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду в Украине ожидается жаркая погода, + 27- + 34 градуса. Периодические дожди и грозы вероятно могут идти в западных областях, задев Винницкую, Черкасскую, Полтавскую и достигая Харьковской области.