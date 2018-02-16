В Киеве облили краской девушку, которая раздавала газету Вести

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Злоумышленник скрылся с места происшествия

Злоумышленник скрылся с места происшествия

В Киеве возле станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской девушку, которая раздавала газету Вести.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Отмечается, что после злоумышленник скрылся с места происшествия.

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