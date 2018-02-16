В Киеве облили краской девушку, которая раздавала газету Вести

В Киеве возле станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской девушку, которая раздавала газету Вести.
Об этом сообщает Киев оперативный.
Отмечается, что после злоумышленник скрылся с места происшествия.
Злоумышленник скрылся с места происшествия
В Киеве возле станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской девушку, которая раздавала газету Вести.
Об этом сообщает Киев оперативный.
Отмечается, что после злоумышленник скрылся с места происшествия.
В этой истории все выглядит чрезвычайно скверно
Трамп собирается продать МКС частникам, в Африке львы сожрали браконьера, на Тонга тайфуном смыло в океан парламент
В этой истории все выглядит чрезвычайно скверно
Балансирование между реформаторством и олигархократией обречено на бесславный конец
Лично я там не был, и даже не знаю, где это. Говорят, там красиво и роскошно. Но сейчас меня волнует другое
Перемирия на Донбассе сейчас нет. Боевики применяют тяжелую артиллерию, мины, а также проводят диверсионные действия
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер:
Комментарии
Правила комментирования