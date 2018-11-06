В Киеве объявили о подозрении полицейскому, который в пьяном состоянии сбил велосипедиста и скрылся

Прокуратура Киева объявила о подозрении инспектору сектора физической охраны Подольского райотдела Управления полиции охраны Киева по факту совершения ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
29 октября, в Соломенском районе подозреваемый, находившийся за рулем Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части улицы Уманской и совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном с автомобилем направлении.
Затем, не останавливаясь, правоохранитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицией.
В результате аварии пострадавший получил ссадины, ушибы лица и открытый перелом левой ноги. Сейчас полицейскому объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования