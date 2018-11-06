В Киеве объявили о подозрении полицейскому, который в пьяном состоянии сбил велосипедиста и скрылся

Сотрудник полиции скрылся с места происшествия, но позже был задержан

Прокуратура Киева объявила о подозрении инспектору сектора физической охраны Подольского райотдела Управления полиции охраны Киева по факту совершения ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

29 октября, в Соломенском районе подозреваемый, находившийся за рулем Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части улицы Уманской и совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном с автомобилем направлении.

Затем, не останавливаясь, правоохранитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицией.

В результате аварии пострадавший получил ссадины, ушибы лица и открытый перелом левой ноги. Сейчас полицейскому объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.