В Киеве обезвредили банду, которая занималась отравлениями и грабежами

Правоохранители обезвредили в Киеве организованную преступную группу, которая совершила ряд разбойных нападений на граждан, в том числе с применением насилия и сильнодействующих веществ.

Как сообщили в столичной прокуратуре, указанная банда была сформирована на этнической основе и состояла из семи членов.

"Согласно разработанному преступниками плану, четверо женщин, которые входили в состав этой ОПГ, знакомились с посетителями кафе и незаметно добавляли в их напитки сильнодействующее лекарственное средство с действующим веществом Клозапин. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленники грабили их", - говорится в сообщении.

По данным следствия, таким образом грабители завладели ценными вещами и денежными средствами своих жертв на сумму более 270 тысяч гривен.

При этом шестеро из пострадавших в результате применения сильнодействующих веществ попали в больницы с тяжелой степенью отравления, а еще один - скончался.

"По результатам следствия всем злоумышленникам объявлено подозрения по ч. 3 ст. 28 п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой) УК Украины. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком злоумышленники грабили женщин, подсыпая им в кофе психотропные вещества.