В Киеве подконтрольная РФ банда выдавала себя за бойцов добробата — СБУ 17 июня, 15:05 Цей матеріал також доступний українською Во время обысков у злоумышленников изъяли целый арсенал оружия (Фото:СБУ)

Правоохранители обезвредили в Киеве организованную преступную группу, действовавшую под видом бойцов добровольческого батальона.

Об этом в пятницу, 17 июня, заявили в Службе безопасности Украины.

В состав банды входили пять человек разной национальности, а ее главарем был уроженец республики РФ Дагестан, подконтрольный представителям российских спецслужб.

Видео дня

В целях конспирации злоумышленники вступили в ряды одного из столичных добровольческих батальонов, для чего использовали поддельные документы.

Во время обысков оперативники СБУ изъяли у членов ОПГ целый арсенал оружия и боеприпасов:

29 автоматов Калашникова;

пулемет РПК;

гранатомет;

два пистолета ТТ и один Glock-17;

1,2 кг взрывчатки и боевые гранаты;

более тысячи патронов различного калибра.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.