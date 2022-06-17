В Киеве подконтрольная РФ банда выдавала себя за бойцов добробата — СБУ

17 июня, 15:05
Цей матеріал також доступний українською
Во время обысков у злоумышленников изъяли целый арсенал оружия (Фото:СБУ)

Во время обысков у злоумышленников изъяли целый арсенал оружия (Фото:СБУ)

Правоохранители обезвредили в Киеве организованную преступную группу, действовавшую под видом бойцов добровольческого батальона.

Об этом в пятницу, 17 июня, заявили в Службе безопасности Украины.

В состав банды входили пять человек разной национальности, а ее главарем был уроженец республики РФ Дагестан, подконтрольный представителям российских спецслужб.

Видео дня

В целях конспирации злоумышленники вступили в ряды одного из столичных добровольческих батальонов, для чего использовали поддельные документы.

https://www.youtube.com/embed/8542roRAbJo

Во время обысков оперативники СБУ изъяли у членов ОПГ целый арсенал оружия и боеприпасов:

  • 29 автоматов Калашникова;
  • пулемет РПК;
  • гранатомет;
  • два пистолета ТТ и один Glock-17;
  • 1,2 кг взрывчатки и боевые гранаты;
  • более тысячи патронов различного калибра.
https://twitter.com/ServiceSsu/status/1537761773373227008
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российские спецслужбы Банда Добровольческий батальон Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X