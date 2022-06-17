В Киеве подконтрольная РФ банда выдавала себя за бойцов добробата — СБУ
Во время обысков у злоумышленников изъяли целый арсенал оружия (Фото:СБУ)
Правоохранители обезвредили в Киеве организованную преступную группу, действовавшую под видом бойцов добровольческого батальона.
Об этом в пятницу, 17 июня, заявили в Службе безопасности Украины.
В состав банды входили пять человек разной национальности, а ее главарем был уроженец республики РФ Дагестан, подконтрольный представителям российских спецслужб.
В целях конспирации злоумышленники вступили в ряды одного из столичных добровольческих батальонов, для чего использовали поддельные документы.
Во время обысков оперативники СБУ изъяли у членов ОПГ целый арсенал оружия и боеприпасов:
- 29 автоматов Калашникова;
- пулемет РПК;
- гранатомет;
- два пистолета ТТ и один Glock-17;
- 1,2 кг взрывчатки и боевые гранаты;
- более тысячи патронов различного калибра.
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