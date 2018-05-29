29 мая 2018, вторник

В Киеве ночью сожгли машину помощника нардепа Мосийчука - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате пожара пострадали три автомобиля
Скриншот

В результате пожара пострадали три автомобиля

В ночь на вторник, 29 мая, в Дарницком районе Киева неизвестные подожгли автомобиль Станислава Коломийца - помощника депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

Об этом у себя в Facebook рассказал сам нардеп, опубликовав фото с места происшествия.

Как сообщается, инцидент произошел на автостоянке на улице Григоренко.

При этом отмечается, что в результате поджога пострадали также две машины, припаркованные рядом.

"Подъехал мотороллер (или мотоцикл), водитель которого облил бензином машину, поджег ее, и поехал", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возле ворот Киевавтодора подожгли автомобиль.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове