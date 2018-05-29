В Киеве ночью сожгли машину помощника нардепа Мосийчука - видео

В результате пожара пострадали три автомобиля

В ночь на вторник, 29 мая, в Дарницком районе Киева неизвестные подожгли автомобиль Станислава Коломийца - помощника депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

Об этом у себя в Facebook рассказал сам нардеп, опубликовав фото с места происшествия.

Как сообщается, инцидент произошел на автостоянке на улице Григоренко.

При этом отмечается, что в результате поджога пострадали также две машины, припаркованные рядом.

"Подъехал мотороллер (или мотоцикл), водитель которого облил бензином машину, поджег ее, и поехал", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возле ворот Киевавтодора подожгли автомобиль.