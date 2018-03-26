В Киеве ночью произошла потасовка между неизвестными и охраной консульства Польши

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Полиция задержала двоих злоумышленников
Фото: Обозреватель

Полиция задержала двоих злоумышленников

В воскресенье, 25 марта, около 23:30 возле консульства Польши на улице Богдана Хмельницкого, 60 в Киеве произошла потасовка.

Как сообщает Обозреватель, трое неизвестных, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику диппредставительства, и один из них во время словестной перепалки плюнул ему в лицо.

После этого вспыхнула потасовка, к которой подключились и двое других.

В итоге на место прибыли сотрудники полиции, которые задержали двоих нападавших, еще одному удалось сбежать.

По предварительной информации, компания находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что пьяные охранники незаконной стройки устроили ночью в Киеве стрельбу в парке.

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