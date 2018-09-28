28 сентября 2018, пятница

В Киеве нетрезвые пассажиры маршрутки угрожали оружием из-за "похищения ребенка"

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Полицейские остановили маршрутку, где возник конфликт
Фото: полиция

Полицейские остановили маршрутку, где возник конфликт

В пятницу, 28 сентября, в Киеве возник конфликт между пассажирами маршрутного автобуса Киев-Городище, в результате пострадал один человек.

Как сообщили в столичной полиции, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения обвинили мужчину, который ехал в маршрутке со своим сыном, в похищении ребенка и угрожали оружием. Женщина попыталась вмешаться в конфликт, однако нетрезвые пассажиры ее толкнули, она получила ушиб лица.

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"Пьяные мужчины решили, что мужчина украл ребенка и хочет его продать. А на самом деле отец ехал с ребенком в маршрутке, в которую сели пассажиры навеселе, которые, очевидно, искали приключений", - рассказали полицейские.

Патрульные полицейские остановили маршрутку возле станции метро Выдубичи для установления всех обстоятельств происшествия. Дебоширов задержали, у них изъяли оружие, по предварительным данным, травматические пистолеты.

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