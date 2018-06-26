В Киеве неправильно припаркованный Jaguar заблокировал четыре трамвайных маршрута

На Подоле в Киеве водитель Jaguar, неправильно припарковавший свой автомобиль, заблокировал движение трамваев.
Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав соответствующие фото.
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"В Киеве на Контрактовой водитель Jaguar заблокировал движение четырех маршрутов трамваев и ушел", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель внедорожника устроил ДТП, заблокировав движение трамваев.
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