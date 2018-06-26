26 июня 2018, вторник

В Киеве неправильно припаркованный Jaguar заблокировал четыре трамвайных маршрута

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Движение трамваев заблокировано на Контрактовой площади

Движение трамваев заблокировано на Контрактовой площади

На Подоле в Киеве водитель Jaguar, неправильно припарковавший свой автомобиль, заблокировал движение трамваев.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав соответствующие фото.

"В Киеве на Контрактовой водитель Jaguar заблокировал движение четырех маршрутов трамваев и ушел", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель внедорожника устроил ДТП, заблокировав движение трамваев.

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