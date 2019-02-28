В Киеве неизвестный бросил гранату в автомобиль, пострадал водитель - соцсети
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В четверг, 28
февраля, в Оболонском районе Киева неизвестный бросил в автомобиль Audi осколочную
гранату.
Об этом сообщили
в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места взрыва.
Как отмечается,
инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, 28.
По словам очевидцев, водитель автомобиля в результате взрыва получил ранения.
Кроме того, пострадали также другие припаркованные рядом машины.
Других
подробностей происшествия на данное время нет.