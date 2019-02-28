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В Киеве неизвестный бросил гранату в автомобиль, пострадал водитель - соцсети

Сегодня, 12:36
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moz.gov.ua

Пострадавшему мужчине понадобилась медицинская помощь

В четверг, 28 февраля, в Оболонском районе Киева неизвестный бросил в автомобиль Audi осколочную гранату.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места взрыва.

Как отмечается, инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, 28.

По словам очевидцев, водитель автомобиля в результате взрыва получил ранения.

Кроме того, пострадали также другие припаркованные рядом машины.

Других подробностей происшествия на данное время нет.

Теги:   Гранаты Взрыв в Киеве Киев

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