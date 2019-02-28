В Киеве неизвестный бросил гранату в автомобиль, пострадал водитель - соцсети Сегодня, 12:36 593 Цей матеріал також доступний українською moz.gov.ua Пострадавшему мужчине понадобилась медицинская помощь moz.gov.ua

В четверг, 28 февраля, в Оболонском районе Киева неизвестный бросил в автомобиль Audi осколочную гранату.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места взрыва.

Как отмечается, инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, 28.

По словам очевидцев, водитель автомобиля в результате взрыва получил ранения.

Кроме того, пострадали также другие припаркованные рядом машины.

Других подробностей происшествия на данное время нет.