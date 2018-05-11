В Киеве неизвестный водитель подрезал на Столичном шоссе скорую, из-за чего та опрокинулась

В пятницу, 11 мая, на Столичном шоссе в Киеве опрокинулась машина скорой помощи.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, во время ДТП она ехала во втором ряду по съезду с шоссе в сторону Обухова, когда возле торгового центра медиков подрезал черный легковой автомобиль.

"Чтобы уйти от столкновения, водитель медтранспорта принял влево и вылетел с проезжей части. После чего перелетел через газон, вылетел на парковку торгового центра и пытался стабилизировать машину. Проехав около 100 метров, удержать машину к сожалению не удалось. Автомобиль опрокинулся на бок, проскользил около 30 метров и остановился", - говорится в сообщении.

На момент аварии в скорой находились два человека, пациентов не было.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошло ДТП с участием машины скорой помощи и троллейбуса.