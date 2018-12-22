Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Питер Сантенелло
Твоя самая дорогая недвижимость
Андрей Смирнов
Московский патриархат стоит на своем
Кирилл Говорун
О чем говорит устав украинской церкви?
Зоя Казанжи
Одесские реалии. О городской власти и российской церкви

В Киеве неизвестный сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала - полиция

Сегодня, 20:30
49
Цей матеріал також доступний українською

Из-за сообщения о минировании пришлось эвакуировать 2 тысячи человек

В Киеве сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о заминировании Центрального железнодорожного вокзала, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Сообщение о минировании поступило в 18:30 от анонима. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

Проводилась эвакуация почти 2 тысяч человек, проверка здания и прилегающей к ней территории.

В результате опасные предметы не были найдены.

Теги:   Минирование Вокзал Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 20:45

article_img
Деяния красных попов. Как СССР обзавелся карманной церковью, которую вскоре уничтожил
Авто

Сегодня, 20:02

article_img
10 лучших автомобилей 2018 года. Выбор редакции НВ
Печерські пагорби

Сегодня, 19:24

article_img
Республика наносит ответный удар. Павел Жебривский ушел с поста аудитора НАБУ и собирается в большую политику

ТОП-3 мнений

Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
19242
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
10526
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Тяжелый день для России
9376
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
19242
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
12862
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
10526
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29099
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25195
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22047

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться