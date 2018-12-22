В Киеве неизвестный сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала - полиция Сегодня, 20:30 49 Цей матеріал також доступний українською Из-за сообщения о минировании пришлось эвакуировать 2 тысячи человек

В Киеве сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о заминировании Центрального железнодорожного вокзала, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Сообщение о минировании поступило в 18:30 от анонима. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

Проводилась эвакуация почти 2 тысяч человек, проверка здания и прилегающей к ней территории.

В результате опасные предметы не были найдены.