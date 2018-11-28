28 ноября 2018, среда

В Киеве неизвестный сообщил о минировании сети супермаркетов, проверяют все магазины

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Правоохранители проверяют все магазины сети

Правоохранители проверяют все магазины сети

В СБУ поступила информация о взрывчатке в сети супермаркетов Сильпо в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Письмо с сообщением о заминировании супермаркета поступило в колл-центр СБУ. Поскольку аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети", - сказано в сообщении.

Для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.

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