В Киеве неизвестный сообщил о минировании сети супермаркетов, проверяют все магазины

В СБУ поступила информация о взрывчатке в сети супермаркетов Сильпо в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Письмо с сообщением о заминировании супермаркета поступило в колл-центр СБУ. Поскольку аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети", - сказано в сообщении.

Для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.