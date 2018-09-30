В Киеве неизвестный ранил полицейского, введен специальный оперативный план

Стрелок скрылся. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план

В Киеве мужчина ранил полицейского и скрылся, для розыска злоумышленника в столице введен специальный оперативный план, передает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Как сообщается, происшествие случилось около 22 часов на улице Лаврской в ​​Печерском районе.

По словам патрульных, "человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте, перед их автомобилем, при этом странно вел себя и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил".

В результате один из правоохранителей получил ранения в ногу и плечо, его доставили в больницу.

"Стрелок скрылся. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева via Facebook

Следователи начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.