03 июля 2018, вторник

В Киеве неизвестный застрелил мужчину

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В Киеве неизвестный стрелял в мужчину
Фото: полиция

В Киеве неизвестный стрелял в мужчину

Во вторник, 3 июля, в центре Киева возле ресторана на улице Большая Васильковская произошла стрельба, в результате мужчина 1988 года получил смертельные огнестрельные ранения.

В столичной полиции сообщили, что злоумышленник выстрелил из пистолета Макарова в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.

Полиция разыскивает злоумышленника, введен оперативный план. Из показаний свидетелей установлено, что мужчина - кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 2 июля в Киеве произошло вооруженное ограбление конвертационного центра в Шевченковском районе, в результате одна работница центра получила ранения.

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