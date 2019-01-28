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Аномалия или закономерность

В Киеве неизвестные в поисках закладки с наркотиками разобрали 82-мм мину - соцсети

Вчера, 10:38
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Киев Оперативный

По словам очевидцев, неизвестные искали наркотики внутри мины

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 82-мм мину, обнаруженную в Днепровском районе Киева. 

Как сообщается, снаряд был оставлен возле подъезда жилого многоквартирного дома на бульваре Перова.

"Группой пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне", - говорится в сообщении.

При этом в сообществе Киев Оперативный в Facebook рассказали со ссылкой на местных жителей, что снаряд к дому принесли двое "наркоманов".

"Вблизи жилого дома два наркомана, ища закладку, нашли мину (видел сосед). Подумав, что закладка внутри, они с этой миной пошли в жилой дом на бульваре Перова, 9. Прямо там почистили ее от грязи и снега, разобрали и увидели, что внутри ничего нет, и просто оставили мину на входе в подъезд", - рассказал один из очевидцев, отметив, что снаряд оказался без запала.

В полиции инцидент пока не комментировали.

Теги:   Мины Киев

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