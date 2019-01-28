В Киеве неизвестные в поисках закладки с наркотиками разобрали 82-мм мину - соцсети
Сотрудники
Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 82-мм мину, обнаруженную в
Днепровском районе Киева.
Как сообщается,
снаряд был оставлен возле подъезда жилого многоквартирного дома на бульваре
Перова.
"Группой
пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и
гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен
на полигоне", - говорится в сообщении.
При этом в
сообществе Киев Оперативный в Facebook рассказали со
ссылкой на местных жителей, что снаряд к дому принесли двое
"наркоманов".
"Вблизи жилого дома два наркомана, ища закладку, нашли мину (видел сосед). Подумав, что закладка внутри, они с этой миной пошли в жилой дом на бульваре Перова, 9. Прямо там почистили ее от грязи и снега, разобрали и увидели, что внутри ничего нет, и просто оставили мину на входе в подъезд", - рассказал один из очевидцев, отметив, что снаряд оказался без запала.
В полиции инцидент пока не комментировали.