В Киеве неизвестные в масках посреди дня подожгли несколько маршруток — видео Сегодня, 15:50 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный Никто из людей в результате происшествия не пострадал Скриншот с видео Киев Оперативный

В Оболонском районе Киева в понедельник, 24 июня, неизвестные в масках подожгли на одной из остановок общественного транспорта несколько маршруток, совершающих рейсы в Вышгород.

Как сообщил Информатор, инцидент произошел недалеко от станции метро Героев Днепра.

Подбежав к остановке, злоумышленники забросала автобусы емкостями с зажигательной смесью, после чего сбежали с места преступления.

При этом отмечается, что водители маршруток самостоятельно ликвидировали возгорание, после чего вызвали полицию.

В результате инцидента никто из людей не пострадал.

В связи с происшествием правоохранители объявили в столице план Перехват.