В Киеве неизвестные в масках посреди дня подожгли несколько маршруток — видео
В Оболонском районе Киева в понедельник, 24 июня, неизвестные в масках подожгли на одной из остановок общественного транспорта несколько маршруток, совершающих рейсы в Вышгород.
Как сообщил Информатор, инцидент произошел недалеко от станции метро Героев Днепра.
Подбежав к остановке, злоумышленники забросала автобусы емкостями с зажигательной смесью, после чего сбежали с места преступления.
При этом отмечается, что водители маршруток самостоятельно ликвидировали возгорание, после чего вызвали полицию.
В результате инцидента никто из людей не пострадал.
В связи с происшествием правоохранители объявили в столице план Перехват.