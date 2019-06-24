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В Киеве неизвестные в масках посреди дня подожгли несколько маршруток — видео

Сегодня, 15:50
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В Киеве неизвестные в масках посреди дня подожгли несколько маршруток — видео - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный

Никто из людей в результате происшествия не пострадал

В Оболонском районе Киева в понедельник, 24 июня, неизвестные в масках подожгли на одной из остановок общественного транспорта несколько маршруток, совершающих рейсы в Вышгород.

Как сообщил Информатор, инцидент произошел недалеко от станции метро Героев Днепра.

Подбежав к остановке, злоумышленники забросала автобусы емкостями с зажигательной смесью, после чего сбежали с места преступления.

При этом отмечается, что водители маршруток самостоятельно ликвидировали возгорание, после чего вызвали полицию.

В результате инцидента никто из людей не пострадал.

В связи с происшествием правоохранители объявили в столице план Перехват.

Теги:   Маршрутки Поджог Киев

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