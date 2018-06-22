В Киеве неизвестные устроили пожар в отделении банка

В Соломенском районе Киева неизвестные устроили пожар в отделении банка.
Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел на улице Героев Севастополя. Местные жители сообщили о взрыве и дыме.
В здании были повреждены окна и начался пожар.
По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.
Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. В результате инцидента никто не пострадал.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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