В Киеве неизвестные украли из припаркованного автомобиля полмиллиона гривен Сегодня, 10:11 2075 Цей матеріал також доступний українською Киев Оперативный Злоумышленников на черном Mercedes задержали на улице Панча Киев Оперативный

Правоохранители задержали в Киеве преступную группу, которая на улице Малиновского украла из припаркованного автомобиля 500 тысяч гривен.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

Забрав деньги, злоумышленники скрылись с места преступления на черном Mercedes.

В городе был объявлен план Перехват, и в итоге полицейские обнаружили указанный автомобиль на улице Петра Панча и задержали подозреваемых.

Других подробностей о происшествии на данное время нет.