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В Киеве неизвестные украли из припаркованного автомобиля полмиллиона гривен

Сегодня, 10:11
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В Киеве неизвестные украли из припаркованного автомобиля полмиллиона гривен - фото

Киев Оперативный

Злоумышленников на черном Mercedes задержали на улице Панча

Правоохранители задержали в Киеве преступную группу, которая на улице Малиновского украла из припаркованного автомобиля 500 тысяч гривен.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

Забрав деньги, злоумышленники скрылись с места преступления на черном Mercedes.

В городе был объявлен план Перехват, и в итоге полицейские обнаружили указанный автомобиль на улице Петра Панча и задержали подозреваемых.

Других подробностей о происшествии на данное время нет.

Теги:   Ограбление Киев

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