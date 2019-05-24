В Киеве неизвестные украли из припаркованного автомобиля полмиллиона гривен
Сегодня, 10:11
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Правоохранители
задержали в Киеве преступную группу, которая на улице Малиновского украла из припаркованного
автомобиля 500 тысяч гривен.
Об этом сообщили
в сообществе Киев Оперативный.
Забрав деньги,
злоумышленники скрылись с места преступления на черном Mercedes.
В городе был объявлен план Перехват, и в итоге полицейские обнаружили указанный автомобиль на улице Петра Панча и задержали подозреваемых.
Других подробностей о происшествии на данное время нет.