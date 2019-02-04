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В Киеве неизвестные стреляли в офис Национального союза журналистов

Сегодня, 17:00
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Неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия киевский офис Национального союза журналистов Украины по адресу Крещатик, 10.

Как сообщили в союзе, инцидент произошел в ночь на 1 февраля. В результате стрельбы повреждено окно-витрину. Причиненный ущерб оценивается в 15-20 тысяч гривен.

"В полиции заявили, что удивляться нечего: помещение в самом центре Киева, где стрельба - не редкость. В городе в последнее время выяснения отношений с использованием огнестрельного оружия встречается довольно часто", - рассказала ответственный секретарь столичной организации НСЖУ Алла Малиенко.

По предварительным данным, в окно НСЖУ стреляли из боевого, а не травматического оружия. Сейчас полиция Киева выясняет обстоятельства стрельбы, исследует записи с камер наблюдения.

Теги:   Стрельба в Киеве Киев

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