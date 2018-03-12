В Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на офис фирмы

В ночь на понедельник, 12 марта, в Киеве трое неизвестных ворвались в офис одной из столичных фирм, похитив оттуда деньги.

"Около четырех часов утра в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные в масках проникли в офис. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции", - рассказали правоохранители.

Как сообщается, злоумышленники проникли в помещение через окно, после чего, угрожая пистолетом, связали 31-летнего сотрудника фирмы.

"Затем повредили входную дверь нескольких кабинетов, откуда похитили деньги из сейфов. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по части третьей статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мы проводим мероприятия, направленные на установление и задержание фигурантов. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили в центре Киева магазин Rapsodi, похитив 40 шуб.