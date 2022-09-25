«Русню на демонтаж». В Киеве неизвестные расписали памятники Пушкину и Щорсу, призвав к их сносу 25 сентября, 00:53 В Киеве призывают демонтировать памятник Пушкину и другим российским деятелям (Фото:Декоммунизация Украины / Telegram)

В субботу, 24 сентября, неизвестные расписали несколько памятников российским деятелям в Киеве призывами к их демонтажу.

В частности, надписи «Демонтируй меня полностью» и «Русню на демонтаж» появились на памятнике российскому писателю Александру Пушкину в столичном парке, названном в его честь.

Видео дня

Кроме того, неравнодушные нанесли такие же надписи с призывами к сносу на памятник Николаю Щорсу и советским солдатам-оккупантам.

Городские власти и коммунальные предприятия Киева ситуацию пока не комментировали.



Активист Общественного сектора Евромайдана Олег Слабоспицкий позже сообщил в Facebook о запуске флешмоба #СнесиМеняПолностью, целью которого является побудить городские власти демонтировать в Киеве памятники советским оккупантам, подпадающим под закон о декоммунизации.

«Первым сделали ребрендинг большевистскому преступнику Николаю Щорсу. Его фигура четко подпадает под Закон о декоммунизации и с 2016 года Украинский институт национальной памяти призывает убрать монумент из сердца столицы», — отметил активист.

По его словам, в течение 2016−2022 гг. Киевский городской совет и Министерство культуры и информационной политики Украины перекидывают ответственность за демонтаж друг на друга.

«Иными словами, происходит сознательный саботаж выполнения норм Закона о декоммунизации и отбеливание советских преступников, таких как Щорс. Думаете что-нибудь изменилось после полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля? Нет к сожалению. Вот вам стандартный набор цитат чиновников КГГА, Минкульта и их „экспертов“ — „Щорс неоднозначная личность“, „он был украинцем“, „смотрите какая хорошая лошадка — давайте оставим“, „давайте просто табличку поменяем“. Памятника большевистскому убийце Николаю Щорсу в Киеве точно скоро не будет. И зависит от Киевсовета и Минкульта — будет ли это официально или снова руками активных граждан», — отметил он.

По словам активиста, на восьмой год войны с оккупантами в столице остаются более 200 памятных знаков советским и российским деятелям.

«14 мая 2022 года Киевсовет проголосовал решение об официальном демонтаже таких памятных знаков, но решение никто даже и не собирался выполнять. Банально рабочую группу по согласованию окончательного списка объектов до 14 июля никто так и не создал», — возмущается Слабоспицкий.

Кто такой Николай Щорс?

Как пишет Историческая правда, Николай Щорс был одним из военных предводителей большевистских оккупантов во время советско-украинской войны, и воевал против Армии Украинской Народной Республики.

Именно Богунский полк во главе со Щорсом первым вступил в Киев в феврале 1919 года. В 1919 году Щорс был назначен оккупационным большевистским режимом комендантом Киева.

Читайте также: Борис Херсонский Почему россияне нам не братья

В 1930-х годах образ Щорса начала активно использовать советская пропаганда, а в 1954 году советские оккупанты установили ему памятник в центре Киева, на пересечении нынешней улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.

Открытие памятника приурочили к 300-летию Переяславской рады, созванной в 1954 году гетманом Богданом Хмельницким. Советская и современная российская пропаганда искажают факты об этом историческом событии, подавая его как воссоединение «братских народов».



Вопрос о сносе памятника Щорсу в столице остро стоит последние несколько лет. В конце 2021 года, еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины, предлагалось перенести памятник Щорсу из Киева в музей в Сумской области. Но памятник по сей день стоит на прежнем месте.

Что не так с Пушкиным?

Российская империя, а впоследствии и Советский Союз массово переименовывали улицы в честь российского поэта Александра Пушкина на порабощенных территориях. Сегодня упоминания о Пушкине Кремль использует для доказательства «связанности» России с Украиной и оправдание своей захватнической войны против нашего государства.

Кроме того, у Пушкина были имперские взгляды. Так поэт после ссылки перестал критиковать российский престол, и начал писать великодержавные оды и прославлять имперские агрессивные деяния царизма против соседних народов, в частности, народов Кавказа и поляков, отмечает газета День.

В 1828 году Пушкин написал поэму Полтава, в которой воспел Петра I и запятнал фигуру украинского гетмана Ивана Мазепы. Мазепа у Пушкина «коварный», «яростный», «хитрый», «холодный», «губитель», «лукавый», «змей», у него «черные помыслы», он носит в груди кипучий яд. Характерные признаки психологического портрета Мазепы Пушкиным является «преступность» как человека, и ненадежность и авантюрность как государственного деятеля. Хотя в самом произведении Пушкин отмечает, что мотивацией Мазепы перейти на сторону шведов во время их войны с московитами стало именно желание восстановления независимой Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.