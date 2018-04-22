В Киеве неизвестные подожгли сухую траву на Совских прудах

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Спасатели оперативно потушили пожар
Фото: Виталий Куздровский via Информатор

Спасатели оперативно потушили пожар

В Киеве группа парней подожгла сухую траву на Совских прудах.

Как передает Информатор, прибывшие на место сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Со слов очевидцев, "камыш подожгди восемь молодых парней около 20:30. Из-за ветра огонь стал быстро распространяться". 

Как сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook, горело "рядом с рестораном Козачек, на перекрестке улиц Лобановского и Кайсарова".

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в Голосеевском районе Киева, возле Совских прудов, произошел масштабный пожар.

В ГСЧС уточнили, что на площади 2500 кв м произошло возгорание травяного настила и камыша. 

Позже в сети появилось видео с последствиями пожара.

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