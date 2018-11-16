В Киеве неизвестные облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей - СМИ

В пятницу, 16 ноября, в Киеве неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, облив его зеленкой, передает Судебно-юридическая газета.
Как сообщается, инцидент произошел на выходе из отеля Hilton, где проходит VII Судебный форум.
По имеющимся данным, нападавших было двое. Один из них плеснул Козьякову зеленкой в лицо, а второй облил его одежду.
После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования