16 ноября 2018, пятница

В Киеве неизвестные облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Козьякову облили зеленкой лицо и одежду

Козьякову облили зеленкой лицо и одежду

В пятницу, 16 ноября, в Киеве неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, облив его зеленкой, передает Судебно-юридическая газета.

Как сообщается, инцидент произошел на выходе из отеля Hilton, где проходит VII Судебный форум.

По имеющимся данным, нападавших было двое. Один из них плеснул Козьякову зеленкой в лицо, а второй облил его одежду.

После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове