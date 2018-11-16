В Киеве неизвестные облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей - СМИ

В пятницу, 16 ноября, в Киеве неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, облив его зеленкой, передает Судебно-юридическая газета.

Как сообщается, инцидент произошел на выходе из отеля Hilton, где проходит VII Судебный форум.

По имеющимся данным, нападавших было двое. Один из них плеснул Козьякову зеленкой в лицо, а второй облил его одежду.

После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.