В Киеве неизвестные избили шоумена DZIDZIO Сегодня, 11:36 2537 Цей матеріал також доступний українською Фото: DZIDZIO Нападение на артиста произошло перед эфиром на радио

В пятницу, 28 декабря, неизвестные избили в Киеве артиста Михаила Хому, более известного как DZIDZIO.

Об этом у себя в Facebook сообщила его представитель Лилия Слюсар.

По ее словам, инцидент произошел перед эфиром на радио Хит ФМ. В результате нападения шоумен получил телесные повреждения, однако степень их тяжести не уточняется.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства.

Других подробностей нападения на данное время нет.