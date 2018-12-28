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В Киеве неизвестные избили шоумена DZIDZIO

Сегодня, 11:36
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: DZIDZIO

Нападение на артиста произошло перед эфиром на радио

В пятницу, 28 декабря, неизвестные избили в Киеве артиста Михаила Хому, более известного как DZIDZIO.

Об этом у себя в Facebook сообщила его представитель Лилия Слюсар.

По ее словам, инцидент произошел перед эфиром на радио Хит ФМ. В результате нападения шоумен получил телесные повреждения, однако степень их тяжести не уточняется.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства.

Других подробностей нападения на данное время нет.

Теги:   Нападение Артисты Киев

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