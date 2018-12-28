В Киеве неизвестные избили шоумена DZIDZIO
Сегодня, 11:36
2537
В пятницу, 28 декабря, неизвестные избили в Киеве артиста Михаила Хому, более известного как DZIDZIO.
Об этом у себя в Facebook сообщила его представитель Лилия Слюсар.
По ее словам, инцидент произошел перед эфиром на радио Хит ФМ. В результате нападения шоумен получил телесные повреждения, однако степень их тяжести не уточняется.
Злоумышленники с места происшествия скрылись. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства.
Других подробностей нападения на данное время нет.