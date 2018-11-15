15 ноября 2018, четверг

В Киеве неизвестные бросали коктейли Молотова в Андреевскую церковь, пострадал священник

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Неизвестные бросали коктейли Молотова в Андреевскую церковь
Фото: Allbooking.com.ua

Неизвестные бросали коктейли Молотова в Андреевскую церковь

Утром 15 ноября в Киеве неизвестные бросали коктейли Молотова в здание Андреевской церкви.

Как сообщил у себя в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, пожара не произошло, ущерба не нанесено, но от действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения.

По словам Зори, против священника нападавшие применили силу и газовый баллончик.

"Видим, что приспешники Москвы пытаются "прозрачными намеками" пугать представителей Вселенского патриарха, которому Андреевская церковь передается под представительство", - отметил он.

С 10 ноября Андреевская церковь официально перешла в пользование Вселенскому патриархату. Храм передают для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и шествий при условии, что Вселенский патриархат будет соблюдать законодательство об охране культурного наследия.

Сейчас Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополя.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами. По его мнению, это может способствовать получению автокефалии Украинской православной церкви.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове