В Киеве неизвестные бросали коктейли Молотова в Андреевскую церковь, пострадал священник

Утром 15 ноября в Киеве неизвестные бросали коктейли Молотова в здание Андреевской церкви.

Как сообщил у себя в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, пожара не произошло, ущерба не нанесено, но от действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения.

По словам Зори, против священника нападавшие применили силу и газовый баллончик.

"Видим, что приспешники Москвы пытаются "прозрачными намеками" пугать представителей Вселенского патриарха, которому Андреевская церковь передается под представительство", - отметил он.

С 10 ноября Андреевская церковь официально перешла в пользование Вселенскому патриархату. Храм передают для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и шествий при условии, что Вселенский патриархат будет соблюдать законодательство об охране культурного наследия.

Сейчас Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополя.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами. По его мнению, это может способствовать получению автокефалии Украинской православной церкви.