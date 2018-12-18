В Киеве назвали улицу в честь генерала Воробьева, который отказался выводить армию против Майдана Сегодня, 17:01 444 Цей матеріал також доступний українською Генерал-полковник Геннадий Воробьев несколько лет провел в АТО Фото: ZN.ua

В Киеве переименовали улицу Курскую в Соломенском районе на улицу генерала Геннадия Воробьева.

Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, переименование поддержали 66 депутатов.

Перед голосованием этот вопрос прошел общественное обсуждение.

Генерал-полковник Геннадий Воробьев умер в феврале 2017 года в своем рабочем кабинете в Киеве.

В 2009-2014 годах генерал Геннадий Воробьев занимал должность командующего Сухопутных войск. 16 января 2014 года он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана. С началом агрессии против Украины более двух лет войны прослужил непосредственно на передовой. Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны.

ПРезидент Украины Петр Порошенко наградил его орденом Богдана Хмельницкого I степени посмертно.