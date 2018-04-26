В Киеве националисты возле здания суда облили сторонницу Кремля Витренко краской - видео

В четверг, 26 апреля, активисты националистической организации С 14 облили белой краской социалистку Наталию Витренко, известную своей прокремлевской позицией.

Об этом у себя в Facebook сообщил Сергей Мазур, опубликовав видео инцидента.

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"Коммунисты во главе с Витренко пришли судиться в Окружной админсуд. Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками на девятомай. За это получили приветик от С14", - прокомментировал он произошедшее.

Отметим, что во время Революции Достоинства Витренко поддерживала так называемый "антимайдан".

Кроме того, будучи ярой сторонницей политики Кремля, она вместе со своими сторонниками регулярно устраивает антиукраинские провокации, во время которых использует запрещенную символику.

Ранее сообщалось, что активисты Нацкорпуса избили в Киеве коммуниста, распространявшего пропагандистские листовки.