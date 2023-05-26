Воспитывал троих детей, отец на фронте. Что известно о нацгвардейце, которого насмерть сбил судья на блокпосту в Киеве
Место смертельного ДТП в Киеве, в котором погиб нацгвардеец (Фото:Киевская городская прокуратура/Facebook)
23-летний нацгвардеец, которого насмерть сбил судья на блокпосту в Киеве, воспитывал троих детей, а его отец сейчас воюет в составе ВСУ.
Об этом сообщил пресс-офицер воинской части 3030 Нацгвардии, пишет РБК Украина.
Он рассказал, что погибший военный воспитывал одного общего ребенка и двоих детей супруги от предыдущего брака.
На данный момент его жена с детьми и мама находятся за границей.
Отец нацгвардейца воюет на Донбассе и защищает Украины от российских оккупантов.
Имя погибшего военного пока не называют.
В ночь на пятницу, 26 мая, водитель автомобиля Lexus ES350, двигаясь по проспекту Берестейскому в Киеве мимо блокпоста, сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.
По данным УП, за рулем находился глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр.
В ГБР уточнили, что после задержания судья отказался проходить осмотр в больнице, где его хотели проверить на состояние опьянения. Сейчас принимают процессуальные меры, чтобы принудительно собрать у него биологические образцы.
Судье грозит до десяти лет тюрьмы.