Воспитывал троих детей, отец на фронте. Что известно о нацгвардейце, которого насмерть сбил судья на блокпосту в Киеве 26 мая, 12:16 Место смертельного ДТП в Киеве, в котором погиб нацгвардеец (Фото:Киевская городская прокуратура/Facebook)

23-летний нацгвардеец, которого насмерть сбил судья на блокпосту в Киеве, воспитывал троих детей, а его отец сейчас воюет в составе ВСУ.

Об этом сообщил пресс-офицер воинской части 3030 Нацгвардии, пишет РБК Украина.

Он рассказал, что погибший военный воспитывал одного общего ребенка и двоих детей супруги от предыдущего брака.

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На данный момент его жена с детьми и мама находятся за границей.

Отец нацгвардейца воюет на Донбассе и защищает Украины от российских оккупантов.

Имя погибшего военного пока не называют.

В ночь на пятницу, 26 мая, водитель автомобиля Lexus ES350, двигаясь по проспекту Берестейскому в Киеве мимо блокпоста, сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.

По данным УП, за рулем находился глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр.

В ГБР уточнили, что после задержания судья отказался проходить осмотр в больнице, где его хотели проверить на состояние опьянения. Сейчас принимают процессуальные меры, чтобы принудительно собрать у него биологические образцы.

Судье грозит до десяти лет тюрьмы.







