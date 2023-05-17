В Киеве нашли остатки от боеприпасов Град 17 мая, 19:41 Это не первая находка в этом лесу − в начале мая в этом лесничестве уже находили похожие предметы (Фото:пресслужба КМДА)

В Святошинском лесничестве Киева обнаружили остатки от боеприпасов Град.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в среду, 17 мая.

Спасатели напомнили, что это не первая находка в этом лесу − в начале мая в этом лесничестве уже находили похожие предметы.

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В КГГА добавили, что после недавних массированных обстрелов Киева россиянами, возможно, детали и остатки от сбитых ракет будут находить и жители столицы, несмотря на то, что спасатели тщательно обследуют места так называемых «прилетов».

Инфографика: пресслужба КМДА

При обнаружении подозрительных предметов просят сразу же звонить на номера «101» и «102».

Спасатели напоминают, что нельзя касаться подобных находок, переносить их, пытаться разобрать, или закопать. Также призывают не публиковать фото обломков и места, где их нашли, в интернете.