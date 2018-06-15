15 июня 2018, пятница

В Киеве напротив пиццерии на улице Ивашкевича вспыхнул автомобиль - видео

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Водитель пытался тушить машину водой из бутылок

Водитель пытался тушить машину водой из бутылок

В пятницу, 15 июня, в районе пересечения улиц Ивашкевича и Вышгородской в Киеве вспыхнул автомобиль.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места событий.

"Прямо сейчас на перекрестке улиц Ивашкевича и Вышгородской, напротив Dominos Pizza горит машина. Водитель тушит бутылками с водой. Пламя идет из-под автомобиля", - говорится в сообщении.

На место уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в центре Львова загорелся автомобиль.

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