02 октября 2018, вторник

В Киеве напали на журналистов, которые снимали репортаж о пьяных водителях

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Съемочная группа присоединилась к полицейского рейда по выявлению нетрезвых водителей
фото: ukrafoto.com

Съемочная группа присоединилась к полицейского рейда по выявлению нетрезвых водителей

В Киеве напали на журналистов программы Чрезвычайные новости, которая выходит на телеканале ICTV.

Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, инцидент произошел в ночь на 29 сентября в Голосеевском районе Киева, когда съемочная группа присоединилась к полицейскому рейду по выявлению нетрезвых водителей.

Во время рейда полицейские остановили автомобиль, в салоне которого находилась компания нетрезвых мужчин. Один из них, увидев съемочную группу, набросился на журналистов, повредил камеру, а затем ударил журналистку по лицу.

По данному факту открыто уголовное производство относительно препятствования законной журналистской работе и насилия в отношении журналиста.

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