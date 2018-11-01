В Киеве напали на журналиста - СМИ

Издание Эспрессо сообщает, что в среду, 31 октября, в Соломенском районе Киева трое неизвестных совершили нападение на мужчину, который оказался журналистом.

Издание не сообщает, в каком СМИ работает мужчина.

По данным журналистов, возле магазина МегаМаркет на улице Сурикова трое неизвестных отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами и скрылись на автомобиле Mazda темного цвета.

Полиция начала план Перехват и проверяет автомобили похожие по описанию.

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