В Киеве напали на журналиста - СМИ

Издание Эспрессо сообщает, что в среду, 31 октября, в Соломенском районе Киева трое неизвестных совершили нападение на мужчину, который оказался журналистом.
Издание не сообщает, в каком СМИ работает мужчина.
По данным журналистов, возле магазина МегаМаркет на улице Сурикова трое неизвестных отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами и скрылись на автомобиле Mazda темного цвета.
Полиция начала план Перехват и проверяет автомобили похожие по описанию.
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